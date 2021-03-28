Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге

Фото: Главное управление МЧС России по Свердловской области

Один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб региона.

Пострадавшего осматривают медики. В МЧС России отметили, что в результате ЧП также повреждено окно.

"По предварительным данным, на третьем этаже трехэтажного многоквартирного газифицированного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего был поврежден оконный проем. Пострадал один человек, и из дома эвакуированы 19 человек, из них четверо детей", – говорится в сообщении.

В ликвидации последствий ЧП задействованы три единицы техники и девять специалистов. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее взрыв газа произошел в частном трехэтажном доме в поселении Московский вечером в пятницу, 26 марта. После этого здание на улице Родниковая обрушилось по всей площади – на 150 квадратных метрах.

