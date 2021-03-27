В Каире при обрушении жилого дома погибли девять человек

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В результате обрушения десятиэтажного жилого дома в Каире погибли девять человек, еще 30 получили травмы, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла в ночь на 27 марта на востоке города в районе Гиср-эс-Суэйс. В настоящее время спасательные работы продолжаются. Уточняется, что список жертв пополняется по мере продвижения специалистов.

По предварительным данным, владелец дома незаконно надстроил два этажа здания. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее на месте обрушившегося из-за взрыва газа частного дома в ТиНАО завершили аварийно-спасательные работы. Из-под завалов спасли четверых мужчин и ребенка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

