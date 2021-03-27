Пять человек достали из-под завалов рухнувшего дома в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

На месте обрушившегося из-за взрыва газа частного дома в ТиНАО завершили аварийно-спасательные работы. Как сообщил комплекса городского хозяйства Москвы в Telegram, в результате инцидента жертв нет.

Из-под завалов спасли четверых мужчин и ребенка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Взрыв газа произошел в частном трехэтажном доме в поселении Московский вечером в пятницу, 26 марта. После этого здание на улице Родниковая обрушилось по всей площади – на 150 квадратных метрах.