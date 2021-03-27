Прокуратура начала проверку после обрушения дома в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Столичная прокуратура начала проверку после взрыва газа и последующего обрушения частного жилого дома в ТиНАО.

Как говорится на сайте надзорного ведомства, в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

Кроме того, следственные органы дадут оценку исполнению требований федерального законодательства.

Взрыв газа произошел в частном трехэтажном доме в поселении Московский вечером в пятницу.

В результате здание обрушилось по всей площади – на 150 квадратных метрах. Под завалами оказались три человека.