Прокуратура начала проверку после обрушения дома в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Столичная прокуратура начала проверку после взрыва газа и последующего обрушения частного жилого дома в ТиНАО.
Как говорится на сайте надзорного ведомства, в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.
Кроме того, следственные органы дадут оценку исполнению требований федерального законодательства.
Взрыв газа произошел в частном трехэтажном доме в поселении Московский вечером в пятницу.
В результате здание обрушилось по всей площади – на 150 квадратных метрах. Под завалами оказались три человека.
Два человека могли пострадать от взрыва газового баллона в ТиНАО