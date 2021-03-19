Два человека погибли при обрушении стены в Ростовской области

Фото: стоп-кадр с телеканала ГТРК "Дон-ТР"

Два человека погибли в результате обрушения стены неэксплуатируемого здания в Сальске Ростовской области, их тела были обнаружены спасателями при разборе завалов, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

"При разборе завалов обнаружены тела двух человек. Их личности устанавливаются", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В пятницу в Сальске обрушилась несущая стена двухэтажного неэксплуатируемого здания на территории ТРСУ в Морском переулке. Экстренные службы сообщили, что под завалами могут находиться люди. Обстоятельства происшествия выясняются.