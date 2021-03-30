Прокуратура начала проверку после взрыва в доме в Татарстане

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Прокуратура организовала проверку после взрыва в жилом доме в городе Зеленодольске в Татарстане. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Как передает ТАСС, на место происшествия отправились зампрокурора республики Алексей Заика, прокурор Зеленодольска Сергей Егоров и его заместитель Михаил Балтусов.

"Организована проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования", – пояснили в прокуратуре.

Как заявил РИА Новости представитель экстренных служб республики, в данный момент рассматриваются две основные версии причины взрыва – неисправность газового оборудования и утечка газа.

Взрыв газа произошел вечером в понедельник в девятиэтажном многоквартирном доме. В результате случившегося погиб один человек.

Кроме того, трое пострадавших были госпитализированы. Сообщалось, что одна женщина находится в тяжелом состоянии.