Прокуратура начала проверку после взрыва в доме в Татарстане

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Прокуратура организовала проверку после взрыва в жилом доме в городе Зеленодольске в Татарстане. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Как передает ТАСС, на место происшествия отправились зампрокурора республики Алексей Заика, прокурор Зеленодольска Сергей Егоров и его заместитель Михаил Балтусов.
"Организована проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования", – пояснили в прокуратуре.
Как заявил РИА Новости представитель экстренных служб республики, в данный момент рассматриваются две основные версии причины взрыва – неисправность газового оборудования и утечка газа.
Взрыв газа произошел вечером в понедельник в девятиэтажном многоквартирном доме. В результате случившегося погиб один человек.
Кроме того, трое пострадавших были госпитализированы. Сообщалось, что одна женщина находится в тяжелом состоянии.