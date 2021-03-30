Троих пострадавших госпитализировали после взрыва в доме в Татарстане

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Троих пострадавших госпитализировали после взрыва газа в жилом доме в городе Зеленодольске в Татарстане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве заявили, что одна женщина находится в тяжелом состоянии. Информации о других пострадавших пока нет.

В МЧС также уточнили, что в результате хлопка газа обрушились семь квартир. Ранее сообщалось об обрушении шести квартир.

Взрыв газа произошел вечером в понедельник в девятиэтажном многоквартирном доме. В результате случившегося погиб один человек.