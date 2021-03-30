Еще два уголовных дела возбудили после взрыва в доме в Зеленодольске

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

В Следственном комитете (СК) Татарстана возбудили еще два уголовных дела после взрыва газа в доме в Зеленодольске. Об этом рассказали в пресс-службе СК республики.

Ранее было открыто дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает РИА Новости. Новые дела возбудили по статьям о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Рассматривать их будут в рамках единого производства.

Вечером 29 марта в девятиэтажном доме по улице Ленина, 39А, в Зеленодольске взорвался газ. При этом открытого горения после хлопка не наблюдалось.

В результате случившегося обрушились семь квартир. В первые часы после трагедии сообщалось об одном погибшем, по позднее появилась информация об увеличении числа жертв до двух.

В качестве основной причины случившегося следователи называют утечку бытового газа. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

