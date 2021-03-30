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Происшествия

00:32

СК возбудил дело по факту взрыва в жилом доме в Татарстане

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал "112"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в городе Зеленодольске в Татарстане. Об этом сообщает сайт регионального управления СК.

Известно, что дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности. В качестве основной причины случившегося следователи называют утечку бытового газа.

Ранее по факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Сообщалось, что на место происшествия выдвинулись зампрокурора республики Алексей Заика, прокурор Зеленодольска Сергей Егоров и его заместитель Михаил Балтусов.

Взрыв газа произошел вечером в понедельник в девятиэтажном многоквартирном доме. В результате случившегося погиб один человек.

Кроме того, трое пострадавших были госпитализированы. Сообщалось, что одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Как передает ТАСС, в данный момент число пострадавших возросло до 4.

Видео: телеграм-канал LIFE SHOT

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