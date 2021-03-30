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Происшествия

10:43

Число жертв обрушения в жилом доме в Зеленодольске возросло до двух

происшествия регионы

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

Число жертв обрушения в жилом доме в Зеленодольске возросло до двух, сообщает РИА Новости.

В больнице скончалась пострадавшая женщина. Уточняется, что она была в тяжелом состоянии. Это женщина 1951 года рождения, она находилась в реанимации.

Ранее говорилось об одном погибшем и семи пострадавших при взрыве в доме в Татарстане.

Взрыв газа произошел вечером 29 марта в девятиэтажном многоквартирном доме в городе Зеленодольске. При этом открытого горения после хлопка не наблюдалось. В результате случившегося обрушились семь квартир.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Кроме того, СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Пятеро из шести пострадавших госпитализированы. Две женщины и двое мужчин находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Один пострадавший получил помощь на месте и лечится амбулаторно.

Видео: телеграм-канал LIFE SHOT

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