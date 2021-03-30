Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Число пострадавших при взрыве в доме в Татарстане увеличилось до 7 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"По уточненной информации, пострадали семь человек", – подтвердили в ведомстве.

Там добавили, что несущие конструкции дома в результате взрыва не были повреждены.

Взрыв газа произошел вечером в понедельник в девятиэтажном многоквартирном доме в городе Зеленодольске. При этом открытого горения после хлопка не наблюдалось.

В результате случившегося обрушились 7 квартир. Кроме того, погиб один человек.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Кроме того, СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.