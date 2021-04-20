Губернатор Нижегородской области сообщил о состоянии дома после взрыва

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что дом, в котором взорвался газ, не подлежит восстановлению. По его словам, такой вывод был сделан после заключения экспертной организации.

"Это заключение будет подвергнуто анализу в ближайшие часы – дни, на 95% можно говорить, что дом не подлежит восстановлению, он будет снесен до фундамента", – сказал Никитин.

Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на Новоселовой улице в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером 19 апреля. В результате частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей и пострадали жильцы дома.

В результате происшествия погиб 3-месячный ребенок. По данным МЧС, пострадали семь человек, в том числе трое детей. У них диагностированы ушибы верхних конечностей, туловища, грудной клетки и ссадины, а также черепно-мозговая травма. Со всеми работают медики.

По данному делу были задержаны двое сотрудников эксплуатационной газовой службы.