Три человека пострадали при взрыве газа в Нижегородской области

В результате взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области пострадали три человека. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.

Предварительно, у двух пострадавших диагностирован перелом позвоночника и ребер, один человек получил ожоги, а также черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел в трехэтажном кирпичном доме 2015 года постройки в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района, на улице Новоселова, дом 15.

Всего в здании проживает 31 человек. По данным МЧС, также обрушились конструкции и возник пожар на площади 1 200 квадратных метров.

Ранее взрыв в дымовой трубе частного дома произошел в Красноярском крае. В результате пострадали четверо детей, один из них госпитализирован.