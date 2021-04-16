Четыре ребенка пострадали при взрыве в частном доме в Красноярском крае

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В Красноярском крае произошел взрыв в дымовой трубе частного дома, в результате пострадали четверо детей. Об этом сообщает ТАСС.

"Вечером в частном доме произошел взрыв газов в дымовой трубе. В результате хлопка пострадали четыре ребенка, один из них госпитализирован", – рассказали в экстренных службах.

Ранее женщина и два младенца пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы. Инцидент произошел по адресу улица Поляны, дом 7.

На данный момент пострадавшие госпитализированы, они находятся в сознании.

В квартире сгорели личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.