В Ленобласти возбудили дело после стрельбы в ребенка

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В Ленинградской области неизвестный стрелял в детей на игровой площадке. В результате возбуждено дело о покушении на убийство после ранения ребенка, сообщает областное управление СК.

"Ребенок получил ранение в область мягких тканей шеи. В них был обнаружен предмет, похожий на пулю, что подтверждает рентгенография", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в Кингисеппе. Там неизвестный выстрелил в сторону игравших на площадке детей. Ранение в шею получил десятилетний мальчик. Специалисты оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее полиция задержала мужчину, который ранил из травматического пистолета сотрудника "Жилищника" в центре Москвы. Пострадавший госпитализирован и находится в ГКБ имени Боткина. У него диагностировали проникающее ранение грудной клетки и ушиб темени.