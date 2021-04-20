Сотрудников газовой службы задержали после взрыва в Нижегородской области

08:45
Фото: nnovgorod.sledcom.ru
Два сотрудника эксплуатационной газовой службы задержаны по делу о взрыве газа в доме в Нижегородской области, сообщает пресс-служба СК.
Дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека".
Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером 19 апреля. В результате частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей и пострадали жильцы дома.
В результате происшествия погиб 3-месячный ребенок. По данным МЧС, пострадали семь человек, в том числе трое детей. У них диагностированы ушибы верхних конечностей, туловища, грудной клетки и ссадины, а также черепно-мозговая травма. Со всеми работают медики.
Задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля 2021 года. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.
Родственникам погибшего младенца местные власти выплатят 200 тысяч рублей, пострадавшие при взрыве получат материальную помощь по 100 тысяч рублей.
Младенца извлекли живым из-под завалов дома в Нижегородской области
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