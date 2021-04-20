Младенца извлекли живым из-под завалов дома в Нижегородской области

Фото: 52.mchs.gov.ru

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Нижегородской области, где произошел взрыв газа, живую девочку в возрасте 2,5 месяца.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, в Дальнеконстантиновскую ЦРБ доставили еще четверых детей из одной семьи.

У них диагностированы ушибы верхних конечностей, туловища, грудной клетки и ссадины, а также черепно-мозговая травма. Со всеми работают врачи.

В пресс-службе МЧС по региону уточнили, что остается неизвестной судьба одного ребенка. По данным властей, в общей сложности пострадали восемь человек.

Инцидент произошел в трехэтажном кирпичном доме 2015 года постройки в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района.

Всего в здании проживает 31 человек. В результате взрыва обрушились конструкции и возник пожар на площади 1 200 квадратных метров.

Следственный комитет (СК) по региону возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".