Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы Москвы в связи с непогодой переведены на работу в режиме повышенной готовности. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Последствия непогоды оперативно устраняются", – указали в ведомстве.

Так, сотрудники коммунальных служб освободили от упавшего дерева проезжую часть на улице Вильгельма Пика на северо-востоке столицы. Ранее было устранено подтопление в районе Боровского шоссе.

В департаменте городского хозяйства напомнили, что в период непогоды жителям столицы следует быть особенно внимательными и осторожными.

По данным Главного управления МЧС России по Москве, грозы, ливень и сильный ветер с порывами в пределах 12-17 метров в секунду сохранятся в городе до конца дня. В ведомстве попросили автомобилистов избегать внезапных маневров и не оставлять машины под деревьями.

Прохожим в МЧС порекомендовали обходить рекламные щиты и также не пытаться переждать непогоду под деревьями.