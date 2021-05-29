Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Городские службы Москвы в связи с непогодой переведены на работу в режиме повышенной готовности. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Последствия непогоды оперативно устраняются", – указали в ведомстве.
Так, сотрудники коммунальных служб освободили от упавшего дерева проезжую часть на улице Вильгельма Пика на северо-востоке столицы. Ранее было устранено подтопление в районе Боровского шоссе.
В департаменте городского хозяйства напомнили, что в период непогоды жителям столицы следует быть особенно внимательными и осторожными.
По данным Главного управления МЧС России по Москве, грозы, ливень и сильный ветер с порывами в пределах 12-17 метров в секунду сохранятся в городе до конца дня. В ведомстве попросили автомобилистов избегать внезапных маневров и не оставлять машины под деревьями.
Прохожим в МЧС порекомендовали обходить рекламные щиты и также не пытаться переждать непогоду под деревьями.
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