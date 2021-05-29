Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу в дневные часы синоптики прогнозируют в столице грозы и сильный ветер. Об этом сообщил телеграм-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что непогода сохранится до конца суток. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

"Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой ГУ МЧС России по Москве рекомендовало автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

"Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений", – говорится в сообщении.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее горожан предупредили о похолодании в выходные. Из-за грозы, дождей и сильного ветра ресторанам столицы было рекомендовано закрыть летние веранды.

По прогнозам метеорологов, май в Москве может перевыполнить климатический план по осадкам примерно на 75%.