Москвичам рассказали о погоде в первый день лета

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Переменная облачность прогнозируется в Москве и Подмосковье во вторник, 1 июня. Об этом информирует портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, днем столичный регион окажется на южной периферии антициклона. При этом осадков в городе не ожидается.

"Максимальная температура воздуха в столице составит 16–18 градусов тепла, по области до плюс 19 градусов", – утверждают специалисты.

Уточняется, что в Москве будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 8 метров в секунду.

Метеорологи предупреждают, что днем атмосферное давление немного вырастет на фоне нормального содержания кислорода в воздухе. Подобные погодные условия благоприятны для метеозависимых людей.

При этом гипертоники, а также граждане с нейроциркуляторной астенией и вегетативными расстройствами могут испытать спастические реакции, уточнили синоптики.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в первую неделю лета антициклон установит в столице сухую погоду с большой разницей в ночных и дневных температурах. В частности, 1 июня ночью москвичей ждет облачная погода с температурой плюс 4–6 градусов.

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, июнь будет теплым и не слишком дождливым. Ожидается, что на европейской территории страны температура окажется около и чуть выше нормы.