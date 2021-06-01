Поезд в честь Дня защиты детей запустили на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: Московский транспорт

На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд, посвященный Дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Вагоны поезда оформили изображениями персонажей мультфильмов: "Ми-ми-мишки", "Сказочный патруль", "Лео и Тиг", "Кошечки-Собачки". Помимо этого, на стенах состава разместили правила поведения в воде, на природе и улице.

"Наша цель – напомнить и взрослым, и детям, что безопасность в городе, на транспорте и все, что связано с детской безопасностью, – это первоочередная обязанность взрослых. Мы постарались сделать так, чтобы поезд говорил понятным языком с детьми, а герои вызывали приятную ассоциацию и улыбку", – приводятся слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В свою очередь, генеральный директор АО "Цифровое Телевидение" Роберт Гндолян добавил, что популяризация российской анимации среди подрастающего поколения является важной задачей.

"Мы сами производим контент и следим за тем, чтобы герои мультфильмов рассказывали детям о дружбе и взаимопомощи, учили бережному отношению к окружающей среде и соблюдению основных правил безопасности. Подготовить ребенка к встрече со сложными, а порой, и опасными жизненными ситуациями – важная инициатива. Уверен, что наш поезд понравится не только юным пассажирам, но и взрослым", – заявил Гндолян.

Ранее сообщалось, что ВДНХ подготовит праздничную программу в честь Дня защиты детей 1 июня. Тематические мероприятия предложат почти на всех музейных площадках парка.

Ознакомиться с полным расписанием Дня защиты детей на ВДНХ можно на официальном сайте. Для некоторых мероприятий потребуется предварительная регистрация.