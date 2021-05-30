День защиты детей отпразднуют на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ВДНХ подготовит праздничную программу в честь Дня защиты детей 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы выставки.

Уточняется, что тематические мероприятия предложат почти по всех музейных площадках парка.

"Робостанция", Музей кукол, "Городская ферма" – каждый готовит что-то свое. А в Музее ВДНХ, центрах "Космонавтика и авиация" и "Слово", помимо специальной программы, будет свободный вход для посетителей до 18 лет", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Посетителям выставки напомнили, что все очные мероприятия пройдут в соблюдением действующих в Москве санитарно-эпидемиологических правил. Гостям ВДНХ также надо будет держать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Одним из самых ярких событий станет игровая экскурсия-квест про космос. Гостей примут в центре "Космонавтика и авиация" в 11:00 и 15:00. Детям от 5 до 7 лет расскажут о полете Гагарина и планетах Солнечной системы.

В свою очередь, центр славянской письменности "Слово" пригласит на экскурсию "Легенда Новгорода: мальчик Онфим", посвященную жившему в XIII веке маленькому автору берестяных грамот и рисунков". Группы будут собирать в 12:00, 15:00 и 18:00.

Ознакомиться с полным расписанием Дня защиты детей на ВДНХ можно на официальном сайте. Для некоторых мероприятий потребуется предварительная регистрация.

Ранее член Общественной палаты РФ и руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева провела опрос с целью выявить наиболее популярные секции для развития детей. Выяснилось, что чаще всего родители предпочитают бассейны, музыкальные кружки и курсы иностранных языков.