Россияне рассказали, почему не планируют заводить детей

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Дефицит жилплощади, нехватка денег, отсутствие второй половинки и свободного времени – такие причины назвали россияне, отвечая на вопрос, почему они не хотят заводить детей. Данные приводятся в исследовании банка "Открытие", передает РИА Новости.

Аналитики выяснили, что большинство граждан России имеют до двух детей. По одному ребенку у 36% опрошенных женщин и 39% мужчин, двое – у 33% женщин и 27% мужчин. Три и более ребенка у 5% женщин и 4% мужчин, принявших участие в исследовании.

Заявили, что не планируют никогда заводить детей 37% женщин и 29% мужчин. Бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин.

Ранее кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко рассказала, что одиночества больше боятся люди среднего возраста с низким доходом, потому что к этим годам у человека есть потребность в стабильности на работе и в семье.