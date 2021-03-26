Эксперт рассказал об интересе россиян к творческим профессиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Почти половина россиян хочет, чтобы их дети и внуки получили творческую профессию. Такую статистику привел глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров в эфире радио КП.
Он прокомментировал данные опроса ВЦИОМ, который был приурочен ко Дню культуры в России.
"Мы спросили: хотели бы вы, чтобы ваши дети и внуки работали в сфере культуры, чтобы их деятельность была связана с творческими профессиями? 45% говорят, что да, скорее, хочу. Причем и мужчины и женщины, и млад и стар с пиететом относятся к культуре", – отметил эксперт.
Далее он пояснил, какие сферы культуры кажутся россиянам наиболее привлекательными. Возглавляют топ профессии, связанные с музыкой. Это музработники и педагоги. На втором месте – артисты, исполнители. Чуть меньше респондентов хотели бы, чтобы ребенок сделал актерскую карьеру. О привлекательности профессий режиссера, художника, дизайнера высказалось еще меньше опрошенных.
Реже всего люди говорили о театрах и литературе, однако представить без них культуру невозможно.
"Это театр и все, что связано с литературой. Тут дело не в пандемии, а в более глубоких процессах, которые все мировое сообщество охватили еще несколько десятилетий назад. Это все, что связано с цифровизацией, виртуализацией, интернетизацией, визуализацией культуры. Недалеко от нее стоит и журналистика, которая с литературой всегда тесно связана, и театр. Я без этих отраслей культуру в принципе не смыслю", – заключил эксперт.
Ранее портал Superjob опубликовал результаты опроса, согласно которым количество родителей, чьи дети будут получать высшее образование, сократилось за последние 10 лет почти в два раза. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург считает такую динамику позитивной.
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