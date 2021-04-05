Психолог объяснила, почему люди среднего возраста с невысоким доходом боятся одиночества

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Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко считает, что одиночества больше боятся люди среднего возраста с низким доходом, потому что к этим годам у человека есть потребность в стабильности на работе и в семье.
По данным опроса, проведенного сервисом поиска работы Superjob, каждый третий россиянин боится одиночества (38% женщин и 32% мужчин). Чаще всего такую тревогу испытывают люди в возрасте от 35 до 44 лет и те, чей доход составляет ниже 30 тысяч рублей в месяц. Меньше боятся одиночества молодые люди до 24 лет и те, кто имеет доход свыше 80 тысяч рублей.
Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко считает, что проблема одиночества у людей от 35 до 44 лет и с невысоким доходом связана с потребностью иметь стабильность в работе и семье к этому возрасту.
"Если эта естественная потребность не удовлетворена, человек будет чувствовать свое одиночество", – отметила Овчаренко в диалоге с Москвой 24.
По мнению психолога, страх одиночества больше испытывают жители крупных городов, где процесс становления личности и реализации своих талантов сильно обострен. "Людям не хватает положительных социальных контактов и коммуникации, которой они действительно были бы удовлетворены", – говорит Овчаренко.
Кроме того, в возрасте 35–44 лет люди склонны начинать обдумывать философские проблемы, считает психолог.
При этом Овчаренко отметила, что даже при наличии семьи и детей человек может чувствовать себя одиноким. "Как правило, это те люди, у которых есть психологические проблемы внутренней гармонии. Им действительно страшно остаться одним, потому что они боятся сами себя", – подчеркнула психолог.
Для уменьшения страха одиночества Овчаренко рекомендует осознать свою целостность, понять, что для вас важно и насколько близки люди в вашем окружении. "Нужно подумать, чем я могу быть интересен другим и чем могу делиться, если хочу что-то взять от других людей, чтобы не быть одиноким", – сообщила психолог.
По мнению Овчаренко, немного скрасить одиночество также поможет наличие домашних животных, ведь в таком состоянии очень важно заботиться о ком-то, а также чтобы кто-то заботился о тебе.
Ранее в Институте Сербского заявили о росте депрессивных состояний у детей и подростков. У подростков в возрасте от 15 до 17 лет этот показатель вырос на 70,6% за три года.
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