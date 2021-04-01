Психолог рассказала, как юмор помогает людям в разных ситуациях

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Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина в День смеха рассказала Москве 24, как юмор помогает людям в жизни и в общении.

"Смех – прекрасная защитная реакция при перенапряжении, тяжелых умственных или физических нагрузках и даже при избытке радости. Когда человека переполняют положительные или отрицательные эмоции, от их излишков важно срочно избавиться – так сказать, дать организму разрядку", – отметила эксперт.

Игонина также подчеркнула важность смеха в качестве попытки противостоять жизненным трудностям. Вместе с тем она напомнила, что радостнее и заразительнее всех смеются дети, поскольку выражают чувства, не заботясь об осуждении окружающих.

Во взрослой жизни умение смеяться демонстрирует, что человек ведет себя контактно, готов не обращать внимания на свои комплексы, а также может быть душой компании. Психолог подчеркнула, что возможность смеяться с другим человеком указывает на безопасные, доверительные отношения.

Отдельная причина чаще смеяться связана с медицинскими факторами. В момент смеха дыхание становится более глубоким, а это позволяет насытить легкие воздухом, простимулировать кровообращение, что способствует укреплению иммунитета и нормализации артериального давления.

Екатерина Игонина призвала горожан чаще смеяться, а если мешает чувство грусти или растерянности, можно позвонить в службу неотложной психологической помощи 051 по номеру 051 с городского телефона или по номеру +7 (495) 051 – с мобильного.

Ранее американское общество онкологов сообщило, что распознать рак можно по косвенным признакам, одним из которых является смех. В этом случае следует обращать внимание на то, возникает ли боль в груди, когда человек смеется.

