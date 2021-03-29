Песков рассказал о шутках Путина 1 апреля

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что каждое 1 апреля над ним подшучивает глава государства.

"Он это делает постоянно", – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, шутил ли над ним президент в этот день.

Рассказывая о традициях шутить в администрации президента в День смеха, пресс-секретарь главы государства отметил, что подшучивать принято "по-человечески".

Ранее Песков комментировал возросший спрос на охотничьи костюмы "как у Путина". Перед этим пресс-служба Кремля распространила кадры с отдыха президента и министра обороны Сергея Шойгу, где они были одеты в одинаковые костюмы из овчины.