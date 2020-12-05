Врачи рассказали, как распознать рак по смеху

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Американское общество онкологов сообщило, что распознать рак можно по косвенным признакам, например, во время смеха. Данные об этом опубликованы на Daily Express.
Эксперты отметили, что при онкологии у человека во время смеха может усиливаться боль в груди. Это является признаком закупорки легких, скопление жидкости, увеличение размера лимфоузлов и опухоли. Кроме того, специалисты заявили, что при онкологии боль может становится сильнее при кашле или глубоком дыхании.
Также онкологи отметили среди распространенных симптомов кашель, который долго не проходит, охриплость, снижение аппетита, одышку, слабость, частые бронхиты и пневмонии. По словам специалистов, пациенты могут ощущать боль в костях, головную боль, судороги, пожелтение кожи.
Эксперты отмечают: у людей с онкологией могут отекать пальцы и суставы, набухать грудь, возникать боль в плече, отдающая в руку. По словам врачей, данные признаки могут говорить и о других болезнях, но ранняя диагностика рака повышает вероятность излечения.
Ранее ученые раскрыли секрет непобедимости рака.
"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией
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