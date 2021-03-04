Россияне рассказали, кого считают настоящими женщинами

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование к Международному женскому дню и рассказали, кого россияне считают настоящими женщинами. Результаты опроса ВЦИОМ опубликовал на своем официальном сайте.
По данным центра, настоящей женщиной в глазах россиян является Алла Пугачева – за нее проголосовало 6 процентов опрошенных. На это звание также могут претендовать София Ротару и Валентина Матвиенко – за обеих женщин проголосовало по 3 процента.
Говоря о качествах, присущих настоящим женщинам, 32 процента россиян отметило, что носительница этого звания должна беречь семейный очаг, 21 процент – заниматься воспитанием детей, 10 процентов сказали об умении проявлять доброту и заботу.
Ранее ВЦИОМ поделился результатами опроса, в котором женщины назвали наиболее желанные подарки к 8 марта. Самыми востребованными оказались цветы, путевки и деньги.
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