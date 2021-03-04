Названы самые желанные подарки на 8 Марта

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, приуроченное к Международному женскому дню. Результаты центр опубликовал на своем сайте.
Согласно проведенному среди женщин опросу, самыми желанными подарками к 8 Марта стали цветы – за них проголосовало 33 процента, за путевку в турпоездку проголосовал 31 процент, деньги и подарочные сертификаты набрали 26 процентов голосов, а билеты на концерт или в театр – 24 процента.
Чуть меньше женщин заявили, что хотят получить на праздник косметику, бижутерию или смартфон – в этих категориях проголосовало по 13 процентов.
Кроме наиболее востребованных подарков, во ВЦИОМ выяснили, какие качества больше всего ценят в женщинах россияне. Большинство женщин ответили, что ценят в других представительницах их пола доброту, отзывчивость и умение сочувствовать. Большинство мужчин же отметили красоту и привлекательность.
Ранее аналитики рассказали о самых популярных услугах в преддверии 8 Марта. Произведения художников, гравировщиков, а также обучающие курсы и мастер-классы стали наиболее востребованными подарками в 2021 году.
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