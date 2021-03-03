Ретейлеры рассказали о самых популярных подарках к 8 Марта

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Крупные онлайн-ретейлеры Wildberries и "Яндекс.Маркет" рассказали, какие товары станут самыми популярными подарками на 8 Марта, сообщает ТАСС.
Там поделились, что в этом году россияне начали думать о подарках раньше, чем в прошлом, – рост продаж стал наблюдаться с 23 февраля. 1 марта специалисты зафиксировали пик спроса, и его рост продолжится. За последние три дня пользователи сделали на 260% больше покупок, чем перед прошлым 8 Марта.
Наибольший спрос вызвали косметические наборы и парфюмерия.
В аналитической службе Wildberries спрогнозировали, что, помимо косметики и духов, самыми популярными подарками могут стать цветы, сладости, плюшевые игрушки и сковородки.
"Неизменным подарком к празднику весны стали букеты и композиции из цветов – и в этом году растет интерес к неувядающим стабилизированным цветам, продажи которых в конце февраля подскочили в семь раз год к году. Хит продаж – букет алых роз", – отметили в Wildberries.
Наиболее дорогостоящими подарками к празднику стали ювелирные изделия, телефоны и ноутбуки. Среди электроники наибольший прирост продаж пришелся на умные колонки и фотоаппараты мгновенной печати.
Ранее россияне рассказали, сколько денег они тратят на подарок к 8 Марта. Средняя стоимость подарка от мужчин составляет 2,6 тысячи рублей, от женщин – 1 107 рублей.
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