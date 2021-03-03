Московские парковки будут бесплатными 8 марта

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Международный женский день парковка в столице будет бесплатной, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это коснется даже тех улиц, где действует повышенный тариф, – 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. При этом платными по-прежнему останутся парковки со шлагбаумом.
В "Московском паркинге" призвали автомобилистов быть внимательными при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков, несмотря на праздничный день.
Уточняется, что в преддверии праздника, 6 и 7 марта, парковки будут работать в обычном режиме – в субботу будут платными, а в воскресенье плата будет взиматься только за парковки с повышенным тарифом.
Ранее сообщалось, что в Москве началась традиционная акция "Вам, любимые" в честь Международного женского дня. В ней участвуют 500 добровольцев, которые дарят женщинам цветы на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях и в скверах, а также в городских парках.
Ожидается, что жительницам города раздадут более 300 тысяч тюльпанов. Атмосферу праздника также помогут создать участники проекта "Уличный артист", которые выступят на специально отведенных площадках.
Помимо этого, молодежные организации Москвы установили в городе арт-объект – почтовый ящик в виде сердца. Туда можно положить подписанную открытку. Найти арт-объект до 5 марта можно на ВДНХ, а 8 марта – на смотровой площадке Парка Горького.
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