В Москве стартовала акция "Вам, любимые" в преддверии 8 Марта

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Традиционная акция "Вам, любимые" началась в Москве в честь Международного женского дня. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В акции участвуют 500 добровольцев, которые будут дарить женщинам цветы на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях и в скверах, а также в городских парках. Ожидается, что жительницам города раздадут более 300 тысяч тюльпанов.

Атмосферу праздника также помогут создать участники проекта "Уличный артист", которые выступят на специально отведенных площадках.

Помимо этого, молодежные организации Москвы установили в городе арт-объект – почтовый ящик в виде сердца. Туда можно положить подписанную открытку. Найти арт-объект до 5 марта можно будет на ВДНХ, а 8 марта – на смотровой площадке Парка Горького.

Там же в праздничный день проведут символические забеги с букетами тюльпанов. На финише небольшой трассы цветы вручат девушкам. Для участия в этой акции необходима регистрация через приложение "Зачетная Москва".

Ранее эксперты назвали цветы, которые могут вызвать восторг и умиление у женщин 8 Марта. Согласно проведенному опросу, к таким, в частности, относится протея.