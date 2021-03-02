Назван цветок, способный вызвать восхищение у любой женщины

Фото: Unsplash/Olia Nayda

Эксперты считают, что цветок протея на праздник 8 Марта способен вызвать умиление, восторг и восхищение у любой женщины. Такое мнение специалисты высказали в беседе с РИА Новости.

Эксперт по современному этикету Татьяна Баранова назвала протею красивой и доступной экзотикой. Она отметила, что такой цветок будет долго радовать своим свежим видом.

"На моей практике, когда нужно было кого-то удивить и сделать так, чтобы человек озадачился тем, что это необычно и нестандартно, протея подходила превосходно", – поделилась Баранова.

Специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова заявила, что выбор в пользу протеи будет оригинальным решением. При этом спикер выразила мнение, что женщину также может порадовать весенняя серия цветов – тюльпаны, гиацинты, нарциссы, ландыши и сирень.

"Это свежесть, надежда, трепетное ожидание. Букет из 20–30 тюльпанов может произвести на женщину очень большое впечатление", – сказала Басманова.

В качестве еще одного варианта эксперт предложила собрать букет из луговых цветов. Кроме того, хорошим подарком на праздник станут цветы в горшке.

Ранее продавцы предупредили о рекордном подорожании цветов в России. По прогнозам специалистов, рост может составить 35 процентов.

Кроме того, владельцы цветочных магазинов сообщили о проблемах с поставками. Флористы уже готовятся к 8 Марта, закупая цветы для праздника.