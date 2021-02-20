Владельцы цветочных магазинов рассказали о проблемах с поставками

Продавцы пожаловались на проблемы с поставками цветов накануне 8 Марта
Владельцы цветочных магазинов сообщили о проблемах с поставками. Флористы уже готовятся к 8 Марта, закупая цветы для праздника.
"К 8 Марта мы готовимся уже с первого числа, поэтому и поставка у нас должна быть обычно первого числа, то есть, если будет задержка, на нас это очень сильно скажется", – рассказал продавец-флорист Валерий.
Тюльпанам и розам путь в цветочные магазины перегородил шлагбаум на границе России с Белоруссией. Десятки фур с полным пакетом документов и актами фитосанитарного контроля ждут очереди на пункте досмотра.
"После прохождения досмотра вот эти машины должны были быть переданы владельцам и свободны для пересечения и проезда по территории Российской Федерации, но этого не произошло. С 4 по 6 (февраль. – Прим. ред.) у нас пересекли буквально несколько машин, после этого транзит полностью остановили", – сказал член правления ассоциации цветочного ретейла, владелец крупной цветочной сети Иван Утенков.
В результате не могут пересечь границу еще 140 грузовиков. В таможенной службе объясняют, что товар тщательно проверяют.
"В целях соблюдения требований законодательства ЕАЭС таможенные органы запрашивают у перевозчиков документы и сведения, подтверждающие законность выпуска и полноту уплаты платежей на товары, страной происхождения которых являются третьи страны. Проводимые в данный момент мероприятия направлены на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза продукции и не влияют на деятельность законопослушных участников ВЭД", – уточнили в пресс-службе ФТС России.
В том случае, если фуры двинутся с места в ближайшее время, то до прилавков, говорят флористы, доедут уже не голландские тюльпаны, а настоящий компост. Новые цветы быстро не вырастут и из-за дефицита оставшиеся букеты могут подорожать вдвое, отметили эксперты.
"Цветы скоропортящийся товар и если он на таможне задержан на три дня, это уже 30–40% потерь, а если на 5 дней и более, то это до 70–80% потерь, ну то есть практически стопроцентные потери, то есть цветы в итоге становятся просто золотыми", – добавила генеральный директор службы доставки цветов по всей России Светлана Шестирикова
Как говорят эксперты, цветочный бизнес может окончательно завять.
"Коронавирусный год многие бизнесы, в том числе и цветочные бизнесы, подорвал и сейчас надежда была на праздник 8 Марта, чтобы с повышенной выручкой отбить те убытки и выйти в какой-то плюс. Но тот, кто ожидал и соответственно ждал этого 8 Марта и останется без цветов, тот конечно не сможет отбить свои убытки и обанкротится, какая-то часть магазинов закроется, какая-то часть уйдет с рынка", – заключил маркетолог Эльдар Умбатов.
Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали уровень инфляции на февраль. В ведомстве отметили, что в январе произошло существенное замедление продовольственной инфляции в месячном выражении.
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