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Экономика

01:03

В Минэкономразвития спрогнозировали уровень инфляции на февраль

экономика

Фото: depositphotos/mizar_219842

В Минэкономразвития России ожидают замедления темпов инфляции в феврале. Об этом сообщается на сайте министерства.

По мнению специалистов Минэкономразвития, в феврале инфляция замедлится до 0,5–0,6%.

В ведомстве отметили, что в январе произошло существенное замедление продовольственной инфляции в месячном выражении. Сообщалось, что рост цен уменьшился до 1% после увеличения на 1,5% в декабре 2020.

В анализе Минэкономразвития утверждается, что стабилизация цен обусловлена принятыми правительством мерами по сдерживанию роста стоимости социально значимых товаров первой необходимости. В результате в январе снизились цены на сахар, замедлился рост стоимости пшеничного хлеба, а цены на подсолнечное масло практически стабилизировались.

"Улучшение ценовой динамики на указанные товары на внутреннем рынке произошло, несмотря на продолжающийся рост мировых цен", – заявили министерства.

При этом в непродовольственном сегменте инфляция сохраняется на повышенном уровне. Этому способствует отложенный эффект переноса от ослабления валютного курса в четвертом квартале 2020 года. В январе вырос в цене бензин, а также возросла стоимость услуг.

Ранее в Минэкономразвития назвали сроки восстановления доходов россиян. Там отметили, что экономика РФ вступила в фазу активного восстановления.

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