В Минэкономразвития спрогнозировали уровень инфляции на февраль

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В Минэкономразвития России ожидают замедления темпов инфляции в феврале. Об этом сообщается на сайте министерства.
По мнению специалистов Минэкономразвития, в феврале инфляция замедлится до 0,5–0,6%.
В ведомстве отметили, что в январе произошло существенное замедление продовольственной инфляции в месячном выражении. Сообщалось, что рост цен уменьшился до 1% после увеличения на 1,5% в декабре 2020.
В анализе Минэкономразвития утверждается, что стабилизация цен обусловлена принятыми правительством мерами по сдерживанию роста стоимости социально значимых товаров первой необходимости. В результате в январе снизились цены на сахар, замедлился рост стоимости пшеничного хлеба, а цены на подсолнечное масло практически стабилизировались.
"Улучшение ценовой динамики на указанные товары на внутреннем рынке произошло, несмотря на продолжающийся рост мировых цен", – заявили министерства.
При этом в непродовольственном сегменте инфляция сохраняется на повышенном уровне. Этому способствует отложенный эффект переноса от ослабления валютного курса в четвертом квартале 2020 года. В январе вырос в цене бензин, а также возросла стоимость услуг.
Ранее в Минэкономразвития назвали сроки восстановления доходов россиян. Там отметили, что экономика РФ вступила в фазу активного восстановления.
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