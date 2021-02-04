В Минэкономразвития назвали сроки восстановления доходов россиян

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Реальные доходы россиян покажут положительный рост в третьем-четвертом кварталах 2021 года. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы увидим восстановление доходов населения в этом году", – подтвердил Решетников.
Министр пояснил, что сейчас экономика РФ вступила в фазу активного восстановления. Этому способствуют формирование иммунитета к COVID-19, вакцинация и настроение бизнеса.
"Сейчас гораздо более все ориентированы уже на развитие, чем просто на то, чтобы просто пережить эти времена", – сказал Решетников.
По информации Росстата, за 2020 год реальные располагаемые доходы жителей РФ уменьшились на 3,5%. В Минэкономразвития прогнозируют, что в текущем году доходы вырастут на 3%.
Решетников разъяснил, что падение доходов было связано с уменьшением активности предпринимательства, депозитов, а также с сокращением неформальной деятельности. Министр подчеркнул, что за 11 месяцев прошлого года зарплата россиян увеличилась на 2,2%. Кроме того, на 16% выросли пенсии, пособия и другие социальные выплаты.
Ранее в правительстве РФ заявили, что не планируют продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло. При этом окончательное решение по этому вопросу будет вынесено в марте.
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