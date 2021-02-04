Кабмин не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ в настоящий момент не видит целесообразности в возможном продлении соглашений по стабилизации цен на сахар и растительное масло, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Об этом сообщает ТАСС.

"На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений не видим. Окончательное решение будет приниматься в марте", – сказал министр.

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло.

Теперь стоимость сахара не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

Кроме того, была установлена тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.