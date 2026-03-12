Россияне смогут онлайн возвращать билеты на электрички с сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 сентября россияне смогут возвращать билеты на электрички с указанием мест не только в кассе, но и онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

Вернуть билеты граждане смогут через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Процедура будет проводиться согласно правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление, уточнили в ведомстве.

При этом сами условия возврата останутся прежними: при возврате более чем за 2 часа до отправления гражданину вернется полная стоимость проезда, за вычетом сбора. Если до отправления менее чем 2 часа, то вернется 50% стоимости.

Ранее в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о штрафах для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования. Действия таких лиц нарушают правила добросовестных пассажиров и причиняют им материальный ущерб. В случае принятия закона штраф для граждан составит 5–10 тысяч рублей, для юрлиц и предпринимателей без юрлица – 400–500 тысяч.