12 марта, 14:10

Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова обвинил жену в употреблении наркотиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сын артиста Бари Алибасова, шоумен Бари Алибасов – младший заявил, что его десятая жена Арина пристрастилась к наркотическим веществам, передает издание "СтарХит".

Как утверждает Алибасов-младший, его супруга раньше уже употребляла запрещенные вещества и снова к ним вернулась, когда начала работать в больнице для наркозависимых. По его словам, он заметил, что после этого ее поведение изменилось.

"Начал понимать, что что-то не так, что она не просто устает на работе, а что у нее может ребенок выпасть из рук", – указал шоумен.

Он предположил, что жена могла принимать транквилизаторы, когда кормила грудью их дочь Эмму.

"Я вызвал наркологию, позвонил ее родителям, попросил их присмотреть за ней, пока она будет проходить лечение", – добавил Алибасов-младший.

Также он рассказал об агрессивном поведении отца Арины. Шоумен добавил, что в данный момент вместе с дочерью живет у отца и его жены Елены.

Ранее СМИ сообщали, что жена Алибасова-младшего обвинила его в избиении. Она заявила, что муж отобрал у нее дочь и не позволил увидеться с ней на день рождения ребенка. Сейчас супруги находятся в процессе расторжения брака.

В начале марта стало известно, что Алибасов-младший имеет задолженность перед налоговой в размере 1,87 миллиона рублей. В качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрировался еще в 2021 году. В августе 2025 года его счета заблокировали из-за долгов на сумму свыше 751 тысячи рублей. Также налоговый орган блокировал счета Алибасова-младшего в январе и марте 2026-го.

Кроме того, по информации судебных приставов, предприниматель должен более 907 тысяч рублей по сборам и налогам. В частности, с июня прошлого года с него взыскивается еще свыше 598 тысяч рублей долгов по налогам, к которым добавлен исполнительский сбор почти в 43 тысячи рублей.

