График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 12:51

Шоу-бизнес

Дочь режиссера Кончаловского развелась с мужем спустя пять лет

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/welcometomaria

Дизайнер Мария Михалкова-Кончаловская – дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной – рассказала в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) о разводе с мужем спустя пять лет совместной жизни.

Она отметила, что к такому решению они с мужем пришли почти девять месяцев назад, однако возникли проблемы с оформлением документов.

"У меня был замечательный муж, очень ему благодарна, я рада, что была за ним замужем. Все к лучшему", – подчеркнула Михалкова-Кончаловская.

По данным СМИ, дочь Кончаловского вышла замуж за бизнесмена Никиту Кузьмина в 19 лет. Она признавалась, что отец не одобрил такой выбор, но не стал мешать раннему браку. При этом режиссер, в отличие от матери девушки, не сразу принял зятя.

Ранее бывшая вокалистка группы "Ранетки" Анна Руднева заявила о своей беременности. Артистка уточнила, что находится на третьем месяце. При этом Руднева не назвала имени отца ребенка. Эта беременность стала для нее третьей.

