WSJ: Кувейт начал сокращать добычу и переработку нефти

Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти на ряде месторождений, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным СМИ, это произошло из-за заполнения хранилищ на фоне проблем с поставками углеводородов в другие страны из-за происходящей эскалации на Ближнем Востоке.

Журналисты считают, что Кувейт может еще больше сократить добычу и переработку нефти до уровня, достаточного для внутреннего потребления. При этом такой шаг может иметь долгосрочные последствия, так как для возобновления добычи могут уйти недели.

В это же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила 90 долларов США за баррель, следует из данных торгов. Это произошло впервые с 9 апреля 2024 года.

В моменте стоимость фьючерса росла на 5,37%. Кроме того, фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года торговался на уровне 87,56 доллара за баррель (рост на 8,09%).

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек неизбежный рост цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Он обратил внимание, что стоимость топлива с фактической поставкой в Азии уже превышает 90 долларов за баррель для большинства сортов.

