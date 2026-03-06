График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 07:25

WSJ: США намерены попросить Китай сократить закупки нефти у России

США намерены попросить Китай сократить закупки нефти у России

Фото: 123RF/zhengzaishanchu

Глава Минфина США Скотт Бессент намерен обсудить с руководством Китая сокращение закупок российской и иранской нефти. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что соответствующий вопрос войдет в повестку переговоров с китайским коллегой Бессента Хэ Лифэном, которые запланированы на середину марта. Глава американского Минфина уже обозначил курс на убеждение КНР переориентироваться на закупки американских энергоносителей.

Кроме того, Вашингтон изучает возможность ограничить импорт нефти из Ирана Пекином на фоне недавних ударов США и Израиля, которые уже приостановили значительную часть поставок. В Белом доме стремятся снизить долгосрочную зависимость Пекина от иранской нефти даже в случае возможного возобновления экспорта.

Помимо этого, стороны обсудят расширение закупок американской сельхозпродукции, в частности соевых бобов, а также самолетов Boeing. Взамен Вашингтон рассчитывает на смягчение экспортных ограничений со стороны Пекина в отношении редкоземельных металлов.

При этом, по данным СМИ, ранее Белый дом разрешил Индии закупать российскую нефть в танкерах в море. Данное решение связано со стремлением Штатов снизить напряженность на мировом рынке энергоносителей на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

