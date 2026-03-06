Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве 7 марта из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет актуально в период с 12:00 до 21:00. Порывы северо-западного ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение будет действовать на территории Подмосковья. Кроме того, до вечера 8 марта в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков рассказал, что снегопады могут возвращаться в Москву до апреля, несмотря на календарную весну. В России умеренный климат, поэтому снег нередко выпадает в весенний период.