График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 10:08

Общество

В Москве семьи смогут записаться на консультацию к медиатору онлайн

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Москвичи теперь могут получить помощь семейного медиатора через цифровой сервис столичной соцзащиты. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Для этого достаточно оставить заявку в сервисе, указав тему обращения. Например, спор по воспитанию детей или желание сохранить семью. Также нужно отметить район проживания. После этого с заявителем свяжется специалист для согласования времени и места встречи.

"Когда между супругами возникают разногласия, важно найти способ договориться еще до обострения конфликта. Медиация позволяет с помощью нейтрального посредника детально проработать спорные вопросы и урегулировать их без длительных судебных разбирательств", – пояснила руководитель Центра медиации и социально-правовой помощи департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева.

С 2026 года все семейные медиаторы работают по единым стандартам, разработанным Центром медиации, что гарантирует высокое качество помощи. За последние 2 года количество согласий на процедуру медиации среди пар выросло в 6 раз, при этом 70% обращений завершились достижением договоренности.

Медиаторы используют современные методики, включая технологию "Родительский план", которая помогает родителям после развода выработать общую стратегию воспитания детей. При совместной подаче заявления о разводе через центры "Мои документы" парам предлагают пройти примирительное консультирование и при необходимости подключают семейного психолога.

Инициатива является частью национального проекта "Семья", действующего с 2025 года по решению Владимира Путина, целью которого является поддержка семей с детьми, укрепление семейных ценностей и развитие инфраструктуры, ориентированной на семью.

Ранее россиянам дали совет, как избежать семейных ссор из-за денег. В таком случае поможет совместный банковский счет. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко также посоветовал начать с обсуждения базовых финансовых принципов, так как у каждого члена семьи они могут быть разными.

Читайте также


обществогород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика