В Москве семьи смогут записаться на консультацию к медиатору онлайн

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Москвичи теперь могут получить помощь семейного медиатора через цифровой сервис столичной соцзащиты. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Для этого достаточно оставить заявку в сервисе, указав тему обращения. Например, спор по воспитанию детей или желание сохранить семью. Также нужно отметить район проживания. После этого с заявителем свяжется специалист для согласования времени и места встречи.

"Когда между супругами возникают разногласия, важно найти способ договориться еще до обострения конфликта. Медиация позволяет с помощью нейтрального посредника детально проработать спорные вопросы и урегулировать их без длительных судебных разбирательств", – пояснила руководитель Центра медиации и социально-правовой помощи департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева.

С 2026 года все семейные медиаторы работают по единым стандартам, разработанным Центром медиации, что гарантирует высокое качество помощи. За последние 2 года количество согласий на процедуру медиации среди пар выросло в 6 раз, при этом 70% обращений завершились достижением договоренности.

Медиаторы используют современные методики, включая технологию "Родительский план", которая помогает родителям после развода выработать общую стратегию воспитания детей. При совместной подаче заявления о разводе через центры "Мои документы" парам предлагают пройти примирительное консультирование и при необходимости подключают семейного психолога.

Инициатива является частью национального проекта "Семья", действующего с 2025 года по решению Владимира Путина, целью которого является поддержка семей с детьми, укрепление семейных ценностей и развитие инфраструктуры, ориентированной на семью.

Ранее россиянам дали совет, как избежать семейных ссор из-за денег. В таком случае поможет совместный банковский счет. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко также посоветовал начать с обсуждения базовых финансовых принципов, так как у каждого члена семьи они могут быть разными.