В Италии водителя скорой обвинили в убийстве пяти пациентов

Фото: 123RF.соm/joseh51

В Италии 27-летнего водителя скорой помощи Красного Креста обвинили в убийстве пяти тяжелобольных пожилых пациентов, сообщило агентство ANSA.

Как установило следствие, во всех случаях смерть наступала, когда больных перевозили из домов престарелых в клиники или по прибытии туда, в период с февраля по ноябрь 2025 года. Машиной всегда управлял один и тот же молодой человек.

Отмечается, что сначала смерти пожилых пациентов не выглядели странными. Позже коллеги молодого человека заподозрили неладное и обратились в полицию.

Допускается, что на счету водителя могут быть и другие убийства. Предполагается, что главным доказательством его вины станут записи с видеокамер, которыми оснащены машины скорой помощи.

В полиции считают, что молодой человек совершал убийства предумышленно с использованием смертельных веществ.

Ранее в Южной Корее 21-летнюю девушку по фамилии Ким, арестованную по подозрению в убийстве двух мужчин, по итогам специальной диагностики признали психопаткой. По данным полиции, она с середины декабря 2025 по начало февраля 2026 года приглашала мужчин в мотель в сеульском районе Канбук и подсыпала в их напитки препараты группы бензодиазепинов. Двое из них скончались.

Женщина отрицала умысел на убийство, заявляя, что не знала о возможных смертельных последствиях. Однако следствие установило, что перед преступлениями она искала в чат-боте ChatGPT информацию о смешивании снотворного с алкоголем и возможных рисках.

Кроме того, после первого случая, когда потерпевший пришел в сознание, подозреваемая увеличила дозировку препарата. Расследование на данный момент продолжается, ведется проверка версии о причастности Ким к другим случаям отравления мужчин.