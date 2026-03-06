График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 12:07

В мире

В Италии водителя скорой обвинили в убийстве пяти пациентов

Фото: 123RF.соm/joseh51

В Италии 27-летнего водителя скорой помощи Красного Креста обвинили в убийстве пяти тяжелобольных пожилых пациентов, сообщило агентство ANSA.

Как установило следствие, во всех случаях смерть наступала, когда больных перевозили из домов престарелых в клиники или по прибытии туда, в период с февраля по ноябрь 2025 года. Машиной всегда управлял один и тот же молодой человек.

Отмечается, что сначала смерти пожилых пациентов не выглядели странными. Позже коллеги молодого человека заподозрили неладное и обратились в полицию.

Допускается, что на счету водителя могут быть и другие убийства. Предполагается, что главным доказательством его вины станут записи с видеокамер, которыми оснащены машины скорой помощи.

В полиции считают, что молодой человек совершал убийства предумышленно с использованием смертельных веществ.

Ранее в Южной Корее 21-летнюю девушку по фамилии Ким, арестованную по подозрению в убийстве двух мужчин, по итогам специальной диагностики признали психопаткой. По данным полиции, она с середины декабря 2025 по начало февраля 2026 года приглашала мужчин в мотель в сеульском районе Канбук и подсыпала в их напитки препараты группы бензодиазепинов. Двое из них скончались.

Женщина отрицала умысел на убийство, заявляя, что не знала о возможных смертельных последствиях. Однако следствие установило, что перед преступлениями она искала в чат-боте ChatGPT информацию о смешивании снотворного с алкоголем и возможных рисках.

Кроме того, после первого случая, когда потерпевший пришел в сознание, подозреваемая увеличила дозировку препарата. Расследование на данный момент продолжается, ведется проверка версии о причастности Ким к другим случаям отравления мужчин.

"Московский патруль": гражданин Вьетнама задержан по подозрению в убийстве у метро "Сокол"

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика