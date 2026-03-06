График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 16:47

Технологии

"Билайн" предупредил о перебоях в работе в Москве из-за внешних ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столичные абоненты "Билайна" могут испытывать проблемы в работе оператора связи из-за внешних ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"На данный момент в некоторых районах Москвы сеть действительно может работать с прерываниями <...>. Ждем восстановления доступа вместе с вами", – следует из заявления.

Жалобы на неполадки в работе "Билайна", а также T2 от жителей мегаполиса начали поступать еще утром в пятницу, 6 марта, указывал портал Detector404.

Ранее технический сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте". Жалобы поступали из Москвы, Кабардино-Балкарской Республики, Мурманской, Белгородской и Калининградской областей.

Около 62% пользователей не могли получить доступ к сайту, 14% указывали на общий сбой, а 12% – на неполадки в работе мобильного приложения. В свою очередь, 6% заявляли о трудностях с получением уведомлений, а 3% рассказывали о проблемах в личном кабинете.

