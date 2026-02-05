Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Сбой в работе мобильного приложения Т-Банка устранен, пишет РИА Новости со ссылкой на рассылку финорганизации.

Вход в приложение и личный кабинет снова доступен для пользователей, следует из сообщения.

О неполадках стало известно днем 5 февраля. По данным на 12:23 по московскому времени, жалобы поступили от более чем 10 тысяч клиентов банка.

Обращения были зафиксированы от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Подмосковья и Самарской области. Чаще всего клиенты отмечали сбои в мобильном приложении (56%), проблемы с сервисом (15%) и личным кабинетом (12%), а также неполадки на сайте (10%).