Фото: kremlin.ru

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал решение Евросоюза о полном запрете импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России с 2027 года, назвав его идиотским.

"Пока в США бушуют нешуточные геополитические страсти вокруг островка (американского финансиста Джеффри. – Прим. ред.) Эпштейна, Евросоюз остается островом спокойствия – зоной глубокой умственной отсталости (идиотии)", – написал Медведев в MAX.

Он добавил, что решение лидеров ЕС является проявлением "того, что в психиатрии называют самоповреждающим поведением".

26 января Совет Евросоюза окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января следующего года, а трубопроводного газа – с 30 сентября.

СМИ отмечали, что после отказа от газа из России Евросоюз попал в энергетическую ловушку от США. Объединение зависит от поставок СПГ, однако из-за политики американского лидера Дональда Трампа отношения между Европой и Вашингтоном становятся очень уязвимыми.

Позже, 2 февраля, Евросоюз запустил механизм полного и неограниченного запрета на импорт природного газа из России с 2027 года. В регламенте отмечалось, что мера носит рамочный характер и направлена на устранение сохраняющейся зависимости ЕС от рисков для торговли и энергетической безопасности, связанных с сотрудничеством с Россией в газовой сфере.