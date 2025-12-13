Фицо выступил за восстановление экономического сотрудничества с РФ

Фото: AP Photo/Denes Erdos

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всегда призывал и будет призывать к восстановлению отношений с Россией. Его слова передает программа "Субботние диалоги".

Кроме того, Фицо попросил МИД страны возобновить работу совместных комиссий по экономическому сотрудничеству. Премьер считает, что Запад поспешит наладить торговые и экономические связи с Москвой после завершения конфликта на Украине.

"Не будем наивными, как только закончится война, каждая западная страна будет туда бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите", – сказал он.

Также Фицо назвал абсурдом запрещать Словакии покупать у России газ, поскольку Москва является одним из крупнейших поставщиков СПГ в некоторые государства Европы.

В сентябре Фицо указывал, что Словакия хочет сотрудничать с Россией в энергетической области. Премьер подчеркнул, что страна планирует построить новый реактор на атомной электростанции, не уточнив, о какой из двух действующих в республике идет речь.

Кроме того Фицо заявлял, что Словакия не примет участие в схемах Евросоюза по финансированию конфликта на Украине. Он отмечал, что организация планирует в ближайшее годы предоставить Украине 140 миллиардов евро. Фицо назвал это "наибольшей ошибкой, которую сообщество собирается совершить".

